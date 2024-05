Clôture de la 6e édition de l'Expo 2024 en Iran

Plus de 2 000 négociants et marchands étrangers venant de 88 pays ont participé à cet événement international.

Elle donne aux industriels iraniens et aux entreprises basées sur la connaissance une capacité et une opportunité uniques de se présenter aux marchés cibles mondiaux et aux clients internationaux de leurs biens et services.

L'exposition offre également une plateforme unique pour présenter la culture et la civilisation iraniennes aux participants étrangers et ouvre la voie au développement d'une diplomatie culturelle et scientifique entre l'Iran et d'autres pays du monde.

L'Expo 2024 est une plateforme unique pour présenter la puissance industrielle de l'Iran ainsi que son marché inconnu aux hommes d'affaires, aux industriels et, plus important encore, aux représentants de l'État et aux décideurs économiques et politiques des autres pays.