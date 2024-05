Un selfie avec des chars américains saisis à Moscou

Selon le correspondant d'IRNA, un groupe de citoyens de Moscou ont visité ces équipements dès l’ouverture de l'exposition le mercredi 1er mai et ont pris une photo souvenir avec eux.

Cette exposition montre les armes saisies par l’armée russe appartenant à l'Ukraine et à 11 pays soutenant Kiev dans la confrontation militaire avec la Russie.

Selon les organisateurs, ces équipements de guerre sont fabriqués par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, la Turquie, la Suède, la République tchèque, l'Afrique du Sud, la Finlande, l'Australie, l'Autriche et l'Ukraine.

Dans cette exposition, 31 véhicules militaires tombés aux mains des forces russes lors d'opérations militaires spéciales ont été exposés au public.

Les chars américains font partie des armes de guerre à côté desquelles les Russes se tiennent et prennent des selfies et des souvenirs.

Vidéo/Selfie photo avec un char américain à Moscou

Le char Léopard fabriqué en Allemagne et les chars et véhicules militaires fabriqués en Angleterre et en France sont d'autres équipements de guerre qui ont attiré l'attention des visiteurs de cette exposition.

De plus, des armes antichars, des armes légères et des drones sont également exposés dans cette exposition.

Toujours dans cette exposition, l'armée russe fournit aux visiteurs les explications nécessaires sur le lieu et les conditions dans lesquelles ces équipements sont tombés entre les mains de la Russie.

Des stands et des pancartes ont également été installés au salon pour informer les spécifications tactiques et techniques ainsi que les fabricants occidentaux de ces armes.

Les organisateurs de l'exposition ont également installé une tente présentant divers systèmes de communication, dont le terminal Starlink, ainsi que des mines, des lance-grenades et des armes légères produits par les pays de l'OTAN.

Cette exposition a eu lieu la veille du 9 mai, jour de la Victoire dans le calendrier russe, tandis que la ville de Moscou est décorée de drapeaux rouges pour cette occasion.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tôt que l'exposition devrait susciter beaucoup d'intérêt parmi le public car "ils ont besoin de voir les équipements défaillants".

Selon IRNA, le 21 février 2022, le président russe a reconnu l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk dans la région du Donbass, critiquant l'inattention de l'Occident aux préoccupations sécuritaires de Moscou.

Trois jours plus tard, le jeudi 24 février, Vladimir Poutine a lancé ce qu'il appelait une « opération spéciale » contre l'Ukraine, transformant ainsi les relations tendues entre Moscou et Kiev en affrontement militaire.

Cette opération militaire se poursuit jusqu'à présent et les pays occidentaux, tout en imposant des sanctions à la Russie, fournissent des armes et des munitions à l'Ukraine.