Mobilisation d'un million de personnes à Sanaa pour soutenir Gaza

La place Al-Sabeen a connu une plus grande affluence que les semaines précédentes et un plus grand nombre de millions de personnes en réponse à l'appel du leader de la révolution, Sayyid Abdulmalik Badreddin Al-Houthi, dans son discours d'hier, jeudi.

Parallèlement à la marche centrale de Sanaa, des marches d'un million de personnes ont été organisées sur plus de 180 places dans 15 gouvernorats, en soutien à Gaza et aux mesures prises par les forces armées pour affronter le trio du mal mondial - l'Amérique, la Grande-Bretagne et l'entité ennemie.

Les foules ont brandi des drapeaux yéménites et palestiniens et des bannières de la liberté contre la politique arrogante des États-Unis dans la région et dans le monde, soulignant qu'elles ne quitteront pas les places et continueront à sortir jusqu'à ce que l'agression sioniste contre Gaza s'arrête.

Les participants aux rassemblements ont exprimé leur soutien et leur bénédiction pour le quatrième cycle d'escalade que le Guide de la Révolution a révélé dans son discours hebdomadaire de jeudi, et auquel les forces armées yéménites se préparent face au trio maléfique de l'Amérique, de la Grande-Bretagne et du régime ennemie, en soutien au peuple palestinien et en réponse à l'agression américano-britannique contre le Yémen.