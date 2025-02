« Le nombre de camions d'aide envoyés à Gaza est insuffisant pour répondre aux demandes » (rapport)

Au total, 7 926 camions transportant de l'aide sont entrés dans la bande de Gaza au cours des 11 jours du cessez-le-feu, un nombre inférieur à ce qui est nécessaire pour la population palestinienne, a-t-on appris de la chaîne d’information qatarie al-Jazeera.

Selon ce rapport, environ deux tiers des camions transportaient des vivres, tandis que 208 camions transportaient des tentes nécessaires à l'installation d'un logement temporaire pour les résidents, dont beaucoup ont perdu leur maison dans les combats. Et ce, malgré le fait qu’aucune maison mobile ou structure préfabriquée n’a été envoyée dans les zones nord et sud de Gaza.

Al Jazeera affirme que les fournitures apportées à l'enclave sont bien inférieures aux besoins. L'entrée de 197 camions-citernes dans la bande de Gaza ne profite ni à la défense civile, ni aux municipalités, ni aux compagnies d'électricité, selon la même source.

Le rapport indique également qu’aucune machine ni aucun équipement lourd n’a été amené à Gaza pour enlever les décombres et rechercher les corps, et qu’aucun matériau de construction n’a été apporté pour la restauration et la réhabilitation.