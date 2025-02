Libération de 183 détenus palestiniens lors du quatrième échange

La Commission des affaires des détenus et des ex-détenus a indiqué que la dernière libération concerne 39 détenus de Gaza, 32 de Cisjordanie occupée et un détenu expulsé vers l'Égypte.

L'occupation israélienne a libéré samedi un groupe de détenus palestiniens dans le cadre du quatrième groupe de la première phase de l'accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers entre la Résistance palestinienne et Israël.

La Commission des affaires des détenus et des ex-détenus a indiqué que la dernière libération concernait 39 détenus de Gaza, 32 de Cisjordanie occupée et un détenu expulsé vers l’Égypte. Parmi eux se trouvent des Palestiniens condamnés à la réclusion à perpétuité et à de longues peines de prison. En outre, 111 détenus, qui avaient été arrêtés par des unités d’invasion israéliennes à Gaza après le 7 octobre 2023, ont également été libérés

Le gouvernorat de Ramallah et d'Al-Bireh a rapporté que 10 détenus palestiniens libérés ont été transportés d'urgence vers les hôpitaux dans un état critique.

Les bus transportant les détenus libérés de la prison d'Ofer, en Israël, sont arrivés à Ramallah, où ils ont été accueillis chaleureusement par une foule nombreuse.

Le correspondant d' Al Mayadeen a confirmé qu'Israël avait transféré jeudi dernier plusieurs détenus libérés de Cisjordanie à Gaza.

Ils sont néanmoins restés à Gaza. Le rapport ajoute que, selon l’accord, les détenus devaient être transférés via le point de passage de Karem Abou Salem vers l’Égypte, et non redirigés vers Gaza.

Un dirigeant palestinien a confirmé dans une déclaration à Al Mayadeen que l'occupation israélienne avait déporté de force plusieurs détenus libérés dans le cadre de l'accord d'échange vers la bande de Gaza sans leur consentement. Il a souligné que cela constituait une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu.

Les transferts forcés ont suscité des inquiétudes quant à la gestion par Israël du processus de libération des prisonniers et à son engagement à respecter les termes de l’accord de cessez-le-feu.

Un quatrième groupe de captifs israéliens détenus par des groupes palestiniens a été libéré plus tôt en échange de la libération par Israël des détenus palestiniens.

Les préparatifs de l'échange battent leur plein à Khan Younès, dans le sud de Gaza, tandis que des drones-espions israéliens survolent la zone, surveillant de près l'opération.

Les Brigades Al-Qassam , branche armée du Hamas, ont remis samedi deux captifs israéliens au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le cadre d'un accord d'échange de prisonniers en cours. Les prisonniers, Ofer Calderon et Yarden Bibas, ont été transférés à Khan Younès, dans le sud de Gaza, et un autre captif, Keith Samuel Siegel, a été libéré plus tard dans la journée.