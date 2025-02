Les pourquoi de l’annonce tardive de la mort en martyr du commandant d'al-Qassam, Mohammed Deïf

L'annonce tardive de la mort en martyr de Mohammed Deïf, commandant des Brigades Ezzeddin al-Qassam, branche militaire du mouvement de Résistance islamique de la Palestine, le Hamas, après deux semaines de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a attiré l'attention des analystes et des observateurs.

Les Brigades al-Qassam ont choisi d'annoncer la mort en martyr de Mohammed Deïf, et de ses compagnons à un moment opportun, ce qui véhiculait de multiples messages.

L'annonce de la mort en martyr de Deif, survenue deux semaines après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, s'inscrit dans un contexte où les occupants cherchaient à exploiter les assassinats comme preuve de leur succès imaginaire dans le prétendu effondrement de la Résistance.

Le retard dans l'annonce a révélé les capacités de la Résistance de gestion et de sécurité sur plan de renseignement, et a prouvé une fois de plus que le mouvement est à la hauteur de prendre l’initiative même dans les moments les plus difficiles.

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a également expliqué que l'annonce avait été retardée pour des raisons de sécurité et les évolutions sur le terrain, car les mouvements des dirigeants de la Résistance étaient soumis à une surveillance intensive de la part du régime d'occupation, épaulée par les avions-espions américains et britanniques. A cela s'ajoute le fait de vérification des détails et de compléter les procédures nécessaires constituent une condition de base avant l'annonce officielle du martyre des dirigeants.

Selon l'agence de presse palestinienne Shehab, l'annonce de la mort du martyr de Mohammed Deif n'était pas une simple annonce, mais un message rassurant pour le peuple palestinien, soulignant que les commandants de la Résistance étaient toujours présents sur le terrain. Cela a également réfuté le récit propagandiste des occupants selon lequel les commandants de la Résistance se seraient cachés.

Réagissant toujours aux évolutions, l’analyste palestinien Suleiman Basharat souligne que cette annonce renforce la confiance des Palestiniens dans la Résistance et met au grand jour leur sacrifice pour la Palestine. « Enfin le retard dans l’annonce empêche les occupants d’exploiter ces assassinats », a-t-il conclu.