Le chef de la diplomatie iranienne quitte Banjul pour Téhéran

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian, a quitté Banjul, la capitale de la Gambie, pour Téhéran, après avoir participé au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Lors de cette visite, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein AmirAbdollahian a rencontré et discuté avec les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Indonésie, de l'Arabie saoudite, de la Türkiye, du Bangladesh, du Soudan, du Mali et de la Gambie, ainsi que le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian a déclaré, à l’issue de sa visite à Banjul, la capitale de la Gambie, samedi soir : « Nous sommes dans une situation où la possibilité d'un cessez-le-feu à Gaza a augmenté par rapport au passé, et cela s'explique par les consultations, les efforts et la pression de l'opinion publique sur la scène régionale et internationale contre le régime sioniste. »