AmirAbdollahian appelle à « rompre toute relation » avec Israël et à « des sanctions pratiques »

Hossein AmirAbdollahian, dans son discours ce samedi 4 mai à la 15ème réunion des dirigeants de l’Organisation de Coopération islamique (OCI) sous le titre de « La promotion de l'unité et de la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable » à Banjul, la capitale de la Gambie, tout en condamnant fermement la poursuite des crimes barbares commis par le régime sioniste contre le peuple résistant et opprimé de Gaza, a souligné la nécessité de renforcer l'unité et la solidarité.

Plus que jamais, les pays islamiques ont souligné l'arrêt immédiat du génocide, les crimes de guerre combinés du régime sioniste et la nécessité d'envoyer une aide humanitaire immédiate, adéquate et sans entrave pour toutes les régions de Gaza.

AmirAbdollahian a continué de s'adresser aux participants à la réunion et a déclaré : « L'opinion publique mondiale, en particulier le monde islamique, attend fortement que nous fassions des recommandations et des actions importantes à la suite de ce sommet, notamment :

1- L'instauration d'un cessez-le-feu immédiat, complet, inconditionnel et permanent dans toutes les zones de Gaza, y compris à Rafah et même en Cisjordanie ;

2- La levée complète du blocus humain dans la bande de Gaza ;

3- Echange de prisonniers ;

4- Exiger du régime israélien qu'il retire immédiatement, complètement et sans condition toutes les forces militaires et leurs équipements de Gaza et garantir le retour international et sûr des personnes dans leurs zones et lieux ;

5- Appliquer un embargo immédiat sur les armes et le commerce contre le régime israélien ;

6- Soutenir le verdict temporaire contraignante de la Cour internationale de Justice et fournir la base du procès et de la punition de tous les commanditaires, auteurs des crimes israéliens. Pour garantir la paix et la sécurité dans la région et dans le monde islamique, le régime palestinien voyou et occupant doit être arrêté, jugé et puni.