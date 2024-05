Réunion ministérielle de l’OCI : AmirAbdollahian en visite en Gambie + vidéo

Selon le correspondant d'IRNA, lors du Sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique, prévue ce samedi 4 mai et demain dimanche 6 mai, avec pour thème principal "Promouvoir l'unité et la solidarité à travers le dialogue sur le développement durable", plusieurs questions et défis du monde islamique seront discutés en particulier la question de la Palestine et la situation actuelle dans la bande de Gaza.

Lors de la réunion, un total de trois documents, dont le projet de résolution palestinienne, le projet de déclaration de Banjul et le projet de document final de la réunion au sommet, seront présentés à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères, puis au sommet en préparation.

Hossein AmirAbdollahian, lors de sa participation à cette réunion, expliquera les positions de la République islamique d'Iran envers le monde musulman, les développements régionaux et internationaux, en particulier les évolutions dans la bande de Gaza sous blocus.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays rencontrera également des responsables des pays islamiques en marge de ce sommet.