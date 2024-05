Le Hamas souhaite toujours parvenir à un accord global qui mette fin à l'agression israélienne (Haniyeh)

Ismail Haniyeh, dans une déclaration dimanche, a ajouté que le mouvement « souhaite toujours parvenir à un accord global et interconnecté qui mette fin à l'agression, garantisse le retrait militaire complet du régime de Gaza et aboutisse à un échange sérieux de prisonniers ».

Il a également tenu Netanyahou pour responsable de « l'invention de justifications permanentes pour la poursuite de l'agression, de l'élargissement du cercle du conflit et du sabotage des efforts déployés par les médiateurs et les différentes parties ».

Le chef du Hamas a également indiqué que le groupe de résistance avait contacté les médiateurs et les factions de la résistance avant d'envoyer sa délégation au Caire, ajoutant qu'il avait transmis sa position « positive et flexible » concernant la proposition de cessez-le-feu.

Il a également souligné que l'arrêt de l'agression israélienne contre les Palestiniens devrait être la priorité de la délégation dans les pourparlers, insistant sur le fait qu'il s'agit d'une « position fondamentale et logique qui jette les bases d'un avenir plus stable » et qu'il n'y aura pas d'accord sans cela.