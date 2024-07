Le sang versé des innocents ne relâche jamais l’oppresseur (Pezeshkian)

Selon l’IRNA, le président élu de la RII, Massoud Pezeshkian, réagissant au discours du premier ministre du régime sioniste, Benjamin Netanyahou, au Congrès américain, a écrit sur son compte X : « Le crime de tuer les innocents et les enfants sans abri ne peuvent être ignorés, et le criminel ne peut pas non plus être purifié par des applaudissements debout. Le sang versé des innocents ne laissera jamais l’oppresseur. »