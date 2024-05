France : “Jepréviens”, une app lancée par les citoyens face à l’essor des insécurités

« Comment éviter les cambriolages? », se demandent les Français. Un citoyen de Saône-et-Loire a lancé une application pour protéger les habitants. «Je préviens» permet de signaler tout comportement ou fait suspect dans le voisinage. Son succès dépasse les attentes, rapporte M6 info.

Lancée en février dernier par un habitant d'Héric (Loire-Atlantique), l'application de sécurité "Je préviens" connaît un succès fulgurant, avec plus de 12 000 abonnés.

« Ensemble, c’est l’unique solution. Avec JePréviens, j’alerte autour de moi des voitures suspectes, des vols, des effractions, des agressions…, je demande de l’aide d’urgence. Nous pensons que prévenir ensemble est la solution pour assurer notre tranquillité. », nous lisons sur le site de l’App.

Ce système d’alerte est créé plutôt pour couvrir la faiblesse des forces de l’ordre et de la police en France.

"Je n'ai jamais vu une voiture de gendarmes passer", un sentiment partagé par Fabrice, chauffeur de bus, souvent absent de son domicile. "Je pars à 6h30, je rentre à 20 heures, a souligné Europe 1.

Même quand je suis en vacances, je n'ai jamais vu une voiture de gendarmes passer dans le quartier, donc c'est bien s'il y a quelqu'un qui me dit 'attention, il y a quelqu'un chez toi", juge-t-il.

Le succès de cette app reflète l’inquiétude des Français à l’égard de l’augmentation des insécurités en France.

Selon INSEE, 3 % des ménages en France déclarent avoir été victimes d’un cambriolage ou d’une tentative de cambriolage de leur logement en 2019 ou en 2020. Enfin, 1 % des ménages possédant une voiture déclarent avoir subi un vol ou une tentative de vol de leur véhicule sur cette période et 5 % ont été victimes de vandalisme contre leur voiture. Les atteintes subies par les ménages contre leur logement ou leur voiture sont en moyenne plus fréquentes dans les grandes agglomérations. Les ménages de l’agglomération parisienne sont trois fois plus souvent victimes de vandalisme contre leur logement et deux fois plus souvent victimes de cambriolage ou de tentative que ceux des communes hors unité urbaine.