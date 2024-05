Le CGRI contribue à la stabilité et à la sécurité de la région en luttant contre le terrorisme (Kanaani)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani a considéré la motion de la Chambre des communes désignant le CGRI comme terroriste par le Canada, comme une décision imprudente, hostile et contraire aux normes et principes du droit international, notamment l'égalité souveraine des Etats et la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, et comme un exemple d'agression contre la souveraineté et la sécurité nationale de l’Iran, et l'a fermement condamné.

« Il s'agit d'une démarche irresponsable sur la mauvaise voie que les parlementaires canadiens ont empruntée au cours de la dernière décennie sous l'influence du régime sioniste et s’alignent sur certains groupes méprisés et dépourvus de statut et de valeur » a-t-il ajouté.

« Le CGRI, comme d'autres branches des Forces armées iraniennes, veille sur la sécurité nationale et les frontières du pays et contribue à la stabilité et à la sécurité de la région en luttant contre le sinistre phénomène du terrorisme » a souligné le porte-parole de la diplomatie iranienne.

« La République islamique d'Iran se réserve le droit de répondre et de prendre les contre-mesures appropriées contre de tels actes qui violent le droit international et contre la nation et le gouvernement iraniens » a-t-il indiqué.