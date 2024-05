Iran : la 54ème édition des olympiades internationales de physique à Ispahan

Le chef du comité de la 54ème édition des olympiades internationales de physique (IPhO), Mahmoud Bahmanabadi a déclaré : « « En 2024, la 54ème édition des olympiades internationales de physique (IPhO) aura lieu à Ispahan, situé au centre de l’Iran »

« Les meilleurs étudiants en physique du monde participent à la 54ème édition des olympiades internationales de physique à Ispahan. L'Iran a également accueilli cet événement en 2007 » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « L'histoire des olympiades internationales de physique remonte à plus de 50 ans, lorsque la première édition s'est tenue en Pologne avec la participation de cinq équipes iraniennes qui participent aux olympiades internationales de physique depuis 36 ans et en ont remporté de nombreuses médailles, et l'Iran est considéré comme l'un des meilleurs pays des olympiades internationales de physique. »

Les Olympiades internationales de physique sont une compétition annuelle de physique pour les élèves du secondaire âgés de moins de vingt ans. C'est l'une des sept olympiades internationales de sciences. La première olympiade s'est déroulée à Varsovie, en Pologne, en 1967. Aujourd'hui, 75 pays des cinq continents y participent.