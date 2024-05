Un sénateur américain donne le droit à Israël d’utiliser la bombe nucléaire à Gaza

Le sénateur républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud a exhorté dimanche les États-Unis à continuer de fournir des munitions à Israël, comparant la guerre à Gaza avec la Seconde Guerre mondiale et affirmant que larguer des bombes atomiques sur le Japon était la « bonne décision » pour mettre fin au conflit, rapporte Business Insider.

Selon Al-Mayadeen, le sénateur américain Lindsey Graham affirme que pour qu’ « Israël » gagne sa guerre « existentielle » à Gaza, il doit faire tout ce qu'il faut, comme lorsque les États-Unis ont eu « raison » d'ignorer les pertes civiles après le largage des bombes nucléaires sur les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale.

Lors d'une interview accordée dimanche à NBC News, Graham a appelé l'occupation à se poursuivre jusqu'à ce qu'une victoire finale soit obtenue, quoi qu'il en coûte.

Graham a salué les bombardements de Nagasaki et d’Hiroshima comme un exemple de la raison pour laquelle Israël a besoin de plus de munitions tandis que 35 000 personnes déjà ont perdu la vie a cause des bombardements du régime sioniste.

« Lorsque nous avons été confrontés à la destruction en tant que nation après Pearl Harbor, en combattant les Allemands et les Japonais, nous avons décidé de mettre fin à la guerre en bombardant Hiroshima et Nagasaki avec des armes nucléaires », a déclaré Graham, ajoutant : « Alors, Israël, faites ce que vous voulez. vous devez faire pour survivre en tant que le régime juif.

Même si Graham n’a pas clairement appelé à l’utilisation d’armes nucléaires à Gaza, sa déclaration fait écho à la même comparaison controversée qu’il a lui-même faite lors d’une audition en sous-commission plus tôt cette semaine, dans laquelle il a comparé la guerre contre Gaza à « Hiroshima et Nagasaki ».