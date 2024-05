Le gouvernement français n'a pas le droit d'intervenir dans le système judiciaire iranien (Kanaani)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani a déclaré à propos de la récente déclaration du ministère français des Affaires étrangères concernant les deux citoyens français emprisonnés en Iran : « Nous condamnons fermement ces positions non professionnelles, interventionnistes et inappropriées utilisant de fausses références. »

« Les personnes mentionnées dans le communiqué du ministère français des Affaires étrangères ont été arrêtées sur la base de preuves et de témoins solides et le gouvernement français est bien conscient de leurs crimes, et nous pensons que l’utilisation de termes incorrects dans le communiqué de la diplomatie française ne contribue pas à résoudre les problèmes » a-t-il ajouté.

« Le pouvoir judiciaire de la République islamique d'Iran est indépendant et ses décisions judiciaires sont respectées et contraignantes » a souligné le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Et de poursuivre : « La France applique deux poids, deux mesures en matière de droits de l'homme, dont un exemple clair est son inaction dans le génocide de Gaza, et d'un autre côté, le gouvernement français est un refuge pour les terroristes anti-iraniens, et n'a donc pas le droit d'intervenir dans les décisions judicaires iraniennes. »

« Nous conseillons au ministère français des Affaires étrangères d'éviter de recourir à de telles déclarations et d'utiliser des propos contraires à la décence diplomatique, qui auraient des conséquences négatives sur les relations entre les deux pays et sur l'opinion publique iranienne » a-t-il indiqué.