L'OTAN a déployé des forces massives pour dissuader l'Iran de frapper Israël (le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique)

S’exprimant lors d'une cérémonie organisée mercredi pour commémorer le 40e jour après le martyre du général de division Mohammad Hadi Haji Rahimi, l'un des martyrs de l'attaque au missile du régime criminel sioniste contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas, le général de brigade Esmaïl Qaani, commandant de la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique, a décrit l'opération de représailles iranienne intitulée « la Promesse honnête » comme présentant des caractéristiques particulières.

En mer Noire, 7 à 8 porte-avions ont été déployés pour stopper l'opération, et plus de 200 avions étaient dans le ciel depuis la nuit de l'opération jusqu'à la fin. La région est devenue le point le plus dense du monde en termes de défense aérienne contre notre opération, ce que l'on ne trouve pas dans l'histoire, a déclaré le commandant iranien.

Le commandant de la Force Qods a critiqué les trois principales puissances européennes pour s'être jointes à la protection occidentale du régime sioniste la nuit de l'opération de la Promesse honnête et a déclaré que l'Iran tiendrait ces trois États pour responsables.

La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui ont promis des avions la nuit de l'opération de la Promesse honnête, ne doivent pas penser que tout est fini, elles doivent encore rendre des comptes, a affirmé le général Qaani.

Il a également averti les États de la région de ne pas compter sur Washington pour leur sécurité, car ils ne peuvent pas recevoir autant de soutien que le régime sioniste israélien contre l'opération de l'Iran.