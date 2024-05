Le plan des BRICS pour la dédollarisation se poursuit (vice-ministre iranien des AE)

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des Affaires politiques, qui s'était rendu au Tatarstan, en Russie, dans le but de participer au 15ème du Forum économique international Russie - Monde islamique (KazanForum), a fait ces remarques, en réponse à une question sur une monnaie commune des BRICS.

« Les programmes des pays membres des BRICS sont poursuivis afin de réduire la dépendance au dollar, et le mécanisme de mise en œuvre est au centre des discussions entre les experts de ces pays » a-t-il souligné.

Dans une autre partie de cette conférence de presse, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a indiqué : « L'Iran et la Russie disposent de grandes capacités de coopération, et les deux pays sont déterminées à sortir l'économie mondiale du monopole de l'Occident. »

Notant que la coopération entre l'Iran et la Russie n'est pas contre aucun pays tiers, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a indiqué : « Ces coopérations s'inscrivent dans le cadre du bien-être des deux nations et du renforcement de la paix et de la stabilité régionales. »

La capitale de la république du Tatarstan accueille du 14 au 19 mai la XVe édition du Forum économique international Russie - Monde islamique (KazanForum). Les participants discutent du tourisme, des affaires, de la technologie, de la finance islamique et des investissements, entre autres, selon l’agence de presse Sputnik News.