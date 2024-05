L'Iran met l'accent sur le renforcement des BRICS pour construire un monde juste

Téhéran (IRNA)- Le vice-ministre iranien des affaires étrangères, Ali Bagheri Kani, a assuré que l'Iran et la Russie s'efforçaient sérieusement de transformer les capacités latentes du groupe BRICS en capacités actives et conjointes et de les utiliser pour construire un monde juste.

Ali Bagheri Kani, vendredi lors du 15e Forum économique international « Russie-Monde islamique » qui s'est tenu à Kazan, la capitale de la République du Tatarstan, a déclaré qu’«au sein du groupe des BRICS, nous avons la ferme intention d'ouvrir la voie à l'adhésion d'autres acteurs régionaux et internationaux afin d'agir de manière plus efficace dans les relations internationales». Le vice-ministre des affaires étrangères a qualifié le groupe des BRICS de noyau de la volonté collective internationale de construire un monde fondé sur la justice et de garantir les intérêts des pays indépendants. Il a déclaré que l'Iran et la Russie s'efforçaient sérieusement de faire de la prochaine réunion des dirigeants du groupe BRICS dans la République du Tatarstan un tournant dans la coopération entre les pays membres du BRICS. Se référant à la volonté des dirigeants iraniens et russes de renforcer les relations bilatérales, il a déclaré que le Guide de la Révolution islamique, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine il y a quelques années, avait souligné que la vision iranienne des relations entre les deux pays était celle d'un Iran indépendant et d'une Russie puissante. Ces deux propositions constituent la principale stratégie des relations entre l'Iran et la Russie, a ajouté M. Bagheri Kani. Il a souligné que la coopération entre les deux pays dans le cadre des mécanismes multilatéraux, y compris les BRICS, peut répondre à cette partie des directives du Guide de la Révolution islamique.