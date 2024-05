La Russie se dit prête à aider dans l'enquête sur l’accident d’hélicoptère au nord-ouest de l’Iran

Moscou- IRNA- Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, dans un message de condoléances au secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran, a annoncé : « La Russie est prête à aider à enquêter sur les dimensions et les causes de l'accident de l'hélicoptère transportant le président iranien et de leurs compagnons au nord-ouest de l’Iran. »

Dans un message adressé au secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Akbar Ahmadian, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou a présente ses condoléances pour la mort en martyre du président iranien Ebrahim Raïssi et de leurs compagnons lors d’un accident d’hélicoptère, au nord-ouest de l’Iran. Dans ce message, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie a indiqué : « Nous sommes prêts à fournir toute l'assistance nécessaire pour déterminer les causes de cet accident. » Le président iranien, le ministre des Affaires étrangères et la délégation qui les accompagnait ont perdu la vie lorsque l'hélicoptère qui les transportait s'est écrasé, dimanche (19 mai 2024), dans la province de l'Azarbaïdjan oriental, au nord-ouest de l’Iran, en raison de conditions météorologiques difficiles. Leurs corps ont été retrouvés lundi après une longue nuit de recherches. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri, a chargé une délégation de haut rang d'enquêter sur les causes de l'accident de l'hélicoptère du président iranien dans l'est de l'Azerbaïdjan.