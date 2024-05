Message du Guide suprême de la Révolution à l'occasion du début des travaux du sixième mandat de l’Assemblée des Experts de Leadership

L'Imam Khamenei en allusion au génocide des sionistes à Gaza et au soutien des gouvernements libéraux :

« Notre appel aux consciences éveillées du monde est d’examiner l’oppression des systèmes dépourvus de la spiritualité religieuse et de réfléchir au plan de gouvernance islamique. »

Dans ce message, le Guide suprême de la Révolution islamique a qualifié l'Assemblée des Experts de manifestation de la démocratie islamique et, soulignant le plan intelligent basé sur le savoir coranique et islamique à travers l’alignement entre « la charia et la rationalité » et « l'invisible et l'intuition », a invité les consciences éveillées du monde entier de prêter attention aux amères réalités des systèmes antireligieux et de réfléchir sur le plan inclusif et stable et en même temps attrayant et extraordinaire de la gouvernance islamique. Il a également honoré la mémoire du défunt Président et du respecté imam de la prière de vendredi de Tabriz.

Le texte intégral du message du Guide suprême de la Révolution islamique, lu ce matin par le Hudjat-ul-Islam Mohammadi Golpayegani, chef du bureau du Guide suprême, dans la salle de réunion inaugurale de l'Assemblée des Experts, est le suivant :

« Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Louange à Allah, Seigneur de l’univers, et paix et salutations à notre Maître et Prophète, Abi al-Qassem al-Mustafa Muhammad, à sa Lignée pure, immaculée et infaillible, à ses compagnons élus, et à ceux qui les suivent jusqu’au Jour du Jugement Dernier !

Nous remercions Dieu le Tout-Puissant et le Tout-Sage qui a accordé à la grande nation iranienne la bénédiction de former le sixième mandat de l'Assemblée des Experts de Leadership. Cette Assemblée est l'un des principaux fondements du système islamique démocratique, renforcé à certains intervalles par le pouvoir de la nation, et garantit la santé et la continuité du système. Les membres respectés et élus de cette Assemblée, avec la providence de Dieu et grâce à la détermination du peuple, ont trouvé l'opportunité d'assumer l'un des meilleurs rôles dans le renforcement de la chaîne solide de leadership du système, et il leur revient d'être reconnaissant envers Dieu et le peuple pour cette bénédiction.

L'Assemblée des Experts est une manifestation de la démocratie islamique. La sélection du Guide selon les critères islamiques relève de la responsabilité de cette Assemblée, elle-même élue et choisie par le peuple. Les critères sont islamiques et la sélection est populaire ; C’est le signe le plus clair et représentatif de la République islamique d’Iran.

Dans le système islamique, la gouvernance est humaine et les objectifs sont divins. Les objectifs sont la justice et la dignité de l'homme, l’épanouissement de la terre et fécondité du temps, et enfin, la vie du monothéisme et l'ascension de l'homme vers la proximité de Dieu ; Et les méthodes tirent parti de la sagesse et de l’expérience collectives et utilisent les pensées, les langages et les bras efficaces et les pas raffermis des gens.

Il s’agit d’un plan intelligent que le savoir coranique et islamique a offert à ses adeptes et dans lequel la charia et la rationalité, l’invisible et l’intuition ont été entrelacées et alignées.

Il s’agit d’un phénomène extraordinaire et attrayant dans le domaine de la macropolitique, et la réflexion sur les amères réalités des systèmes antireligieux ou agnostiques augmentera de jour en jour cet attrait.

Notre invitation publique aux consciences éveillées du monde entier est d’examiner l’expérience ratée de systèmes qui revendiquent la justice ou la liberté mais qui sont étrangers à la spiritualité religieuse ; il leur faut voir l'oppression, la discrimination et la corruption croissante, l’anéantissement de la sécurité morale, l'affaiblissement du fondement familial, la dégradation de la dignité de la femme et de la position d'épouse et de mère, et la prédominance d'orientations biaisées sur l'information honnête dans les médias, et bien d’autres problèmes dans l’étendu de l’influence de ces systèmes hypocrites, trompeurs et oppressifs ; Et puis ils devraient réfléchir au plan inclusif et stable de gouvernance islamique.

Aujourd'hui, la tragédie à Gaza et le génocide brutal du régime sioniste usurpateur et le meurtre de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sans défense et sans armes, puis le soutien et l’aide des gouvernements occidentaux dits libéraux à ce loup assoiffé de sang, révèlent pour les consciences éveillées le sens de la liberté et des droits de l'homme en Occident.

Aujourd'hui, c'est une nouvelle opportunité pour les fonctionnaires de la République islamique d'Iran et tous ses sympathisant de montrer la vérité de ce grand phénomène par leurs paroles et leurs actes aux chercheurs de vérité du monde entier.

Je pense qu'il est nécessaire de commémorer la mémoire du défunt et cher Président (Sayed Ebrahim Raïssi) ainsi que de l'honorable de l’Imam de la prière de Tabriz (Sayed Muhammad Ali Al-e Hashem) qui étaient membres de cette Assemblée, et de prier pour leur élévation auprès de Dieu, le Très-Miséricordieux.

Sayed Ali Khamenei

31 ordibehesht 1403

20 mai 2024 »