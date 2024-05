Une cinquantaine de délégations étrangères de haut rang participent à la cérémonie funéraire du président Raïssi

La cérémonie funéraire du président iranien Ebrahim Raïssi et du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollhian et de leurs compagnons, se tiendra en présence du président par intérim, Mohammad Mokhber et du ministre des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, ce mercredi 22 mai, à Téhéran.

Une dizaine de chefs d’État, près de 20 délégations ministérielles et d’autres à différents niveaux tels que des chefs parlementaires et des envoyés spéciaux participeront à cette cérémonie.