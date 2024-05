Iran - Algérie : une délégation dirigée par Boughali assiste aux funérailles du président Raïssi

Chargé par le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, assiste aux funérailles du président de la République islamique d'Iran, feu Ebrahim Raïssi, et des personnes qui l'accompagnaient, a indiqué mercredi un communiqué de la chambre basse du Parlement. "Chargé par le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali, s'est rendu mardi à Téhéran pour assister aux funérailles du président de la République islamique d'Iran, feu Ebrahim Raïssi, et des personnes qui l'accompagnaient", lit-on dans le communiqué.

Selon l’Algérie presse service (APS), "Boughali a été accueilli à l'Aéroport international de Téhéran, par le président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère au Parlement iranien, Abolfazl Amouei, et l'ambassadeur d'Algérie auprès de la République islamique d'Iran, Ali Arroudj".

Le président de l'APN est accompagné du ministre des Moudjahidine (Anciens combattants), Laïd Rebiga, du vice-président de l'APN et président du Groupe parlementaire d'amitié Algérie-Iran, Moussa Kherfi, et du président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger au Conseil de la nation, Mohamed Amroune, selon la même source.