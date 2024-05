Iran – Algérie : l’entretien téléphonique entre Ali Bagheri et Ahmed Attaf 

Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, lors d'un entretien téléphonique avec Ali Bagheri, le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim a exprimé ses profondes condoléances ainsi que celles du gouvernement et du peuple algériens au gouvernement et au peuple iranien pour le martyre du président et le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran.

Le ministre algérien des Affaires étrangères a salué le rôle du martyr Raïssi et du martyr Amir-Abdollahian dans le développement des relations bilatérales avec l'Algérie.

Le ministre algérien des Affaires étrangères, évoquant sa visite à Téhéran l'année dernière et la visite du défunt président iranien à Alger, a souligné l'engagement des deux parties en faveur du développement des relations bilatérales.



Il a espéré que les efforts conjoints des deux pays islamiques pour soutenir le peuple palestinien mettront fin aux crimes et au génocide à Gaza et réaliseront les droits légitimes du peuple palestinien.



Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, tout en appréciant le message du président algérien et celui de M. Attaf, a souligné le rôle efficace du martyr Amir-Abdollahian dans l’augmentation de la coopération entre la République islamique d'Iran et les pays régionaux ainsi qu'islamiques dont l'Algérie.



Ali Bagheri a également évoqué la récente visite du martyr l'Ayatollah Raïssi en Algérie et a ajouté que cette visite a ouvert de nombreuses potentialités dans le domaine du développement des relations entre les deux pays, qui devraient être concrétisées.



Bagheri a également apprécié les efforts déployés par l'Algérie durant son adhésion au Conseil de sécurité des Nations Unies pour poursuivre la réalisation des droits du peuple palestinien, compte tenu notamment de la position élevée de la cause palestinienne dans la coopération régionale et internationale Téhéran-Alger.