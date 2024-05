“Une foule immense”, description des médias francophones sur les funérailles du président Raïssi

France :

Figaro :

Une foule immense s'est rassemblée mercredi dans le centre de Téhéran pour rendre un dernier hommage au président iranien, Ebrahim Raïssi, célébré comme un «martyr»

Tv5 Monde :

Ces cérémonies se déroulent selon la tradition des grands rassemblements ayant marqué les 45 premières années de la République islamique, comme celui ayant suivi la mort du général Qassem Soleimani, un haut responsable militaire tué par une frappe américaine en Irak en 2020.

Suisse :

RTS :

Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a dirigé en début de matinée la prière lors de la cérémonie d'adieu au président défunt et aux sept autres personnes parmi lesquelles le chef de la diplomatie Hossein Amir-Abdollahian tuées dans l'accident.

La plus haute autorité de la République islamique s'est prosterné devant les huit cercueils recouverts du drapeau vert-blanc-rouge iranien et placés côte à côte à l'Université de Téhéran.

Il était entouré par les principaux membres du clergé chiite, les membres du gouvernement parmi lesquels le président par intérim, Mohammad Mokhber, et les plus hauts gradés de l'armée et des Gardiens de la révolution.

Le Nouvelliste :

Les funérailles du président iranien ont lieu mercredi à Téhéran en présence de délégation étrangères. Une foule s’est formée pour lui rendre un dernier hommage.

Radio Lac (Genève)

Des dirigeants de pays du Moyen-Orient, d'Afrique du nord et d'Asie, dont le président tunisien Kaïs Saïed et l'émir du Qatar Tamim ben Hamad al-Thani, ont assisté dans l'après-midi à une cérémonie d'hommage, à laquelle étaient représentés une soixantaine de pays, selon l'agence Irna.

Parmi les participants figuraient le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri, dont le pays n'a pas de relations diplomatiques avec l'Iran.

Belgique :

Le Soir :

Etaient également présents le chef politique du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, et le numéro deux du Hezbollah libanais, Naïm Qassem.

Malgré la disparition de Raïssi, « nous sommes persuadés que la République islamique d’Iran poursuivra son soutien au peuple palestinien », a déclaré M. Haniyeh, qui s’est brièvement exprimé devant l’assistance, au sein de laquelle certaines personnes ont crié « Mort à Israël ».

Algérie :

Algérie 24H :

Les funérailles, marquées par l’émotion et la participation de nombreux dirigeants régionaux, se sont déroulées en plusieurs étapes, culminant avec une marche lente vers la place Azadi, où de nombreux habitants portaient des portraits et des drapeaux iraniens. Les cérémonies se terminent jeudi par l’enterrement de Raïssi à Machhad, sa ville natale.

Canada :

Le Devoir :

« Comment trouver quelqu’un comme lui ? Je suis vraiment inquiet à ce sujet », dit aussi Mohsen, un religieux de 31 ans, interrogé par l’AFP dans l’immense cortège qui s’est formé dans le centre de Téhéran.

« J’ai voté pour lui aux présidentielles de 2017 [où il a été battu] et de 2021. Je n’ai aucun regret du tout », affirme Mostafa.

En prenant place dans l’immense cortège, le fonctionnaire Ali Mousavi Nejad dit avoir voulu rendre « hommage aux victimes ». Mais aussi « envoyer un message aux ennemis de la République islamique : le chemin tracé par les martyrs continue et ils ne peuvent pas dissuader les Iraniens de soutenir la révolution », ajoute cet homme de 35 ans.

Le Journal de Québec :

Le président, qui est ayatollah, reposera dans le principal mausolée chiite du nord-est du pays, celui de l'imam Reza.

Le chef de la diplomatie Hossein Amir-Abdollahian doit être enterré jeudi dans le sanctuaire de Shah Abdolazim, situé dans la ville de Rey au sud de Téhéran.

Polynésie (Océan pacifique) :

Tahiti info :

Les autorités s'activaient pour organiser le processus de remplacement de M. Raïssi, qui présidait l'Iran depuis 2021.



L'une des tâches du président Mokhber, 68 ans, est ainsi de préparer l'élection présidentielle, qui se tiendra le 28 juin.