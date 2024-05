La participation massive aux funérailles du martyr Raïssi montre leur soutien aux idéaux de la Révolution islamique (Leader)

L’Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, a reçu en audience et s’est entretenu avec les familles des martyrs du service – le défunt Président Raïssi et ses compagnons - dans la matinée du samedi 25 mai.

Au cours de la réunion, le Guide suprême a déclaré que travailler pour le peuple, servir le peuple et prendre soin du peuple faisaient partie des caractéristiques les plus marquantes des martyrs qui ont perdu la vie lors de l’accident d’hélicoptère de la semaine dernière dans le nord-ouest de l’Iran. « Feu M. Raïssi a travaillé sans relâche jour et nuit et était infatigable au vrai sens du terme », a fait remarquer l’Imam Khamenei.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a présenté ses condoléances aux familles des martyrs et a salué le regretté M. Amir-Abdollahian pour ses efforts inlassables. « Le récit des services et des efforts de M. Raïssi et de M. Amir-Abdollahian sur les fronts national et étranger est une histoire longue et détaillée", a-t-il ajouté.

L’imam Khamenei a en outre souligné que l’une des caractéristiques les plus marquantes de l’imam de la prière du vendredi de Tabriz, l’ayatollah Al-e Hashem, était qu’il apportait une toute nouvelle signification à la prière du vendredi. « Depuis sa nomination en tant que responsable de la prière du vendredi à Tabriz, feu Al-e Hashem a transformé cette prière d’un simple acte d’adoration en une pratique religieuse, englobant la spiritualité, le service aux autres et l’engagement populaire. »

Il a considéré le travail et les efforts pour le peuple comme l’une des caractéristiques distinguées du martyr Mousavi et du martyr Rahmati et des martyrs de l’équipage d’hélicoptère et a souligné : « Ces qualités et caractéristiques ont fait d’eux une source de fierté pour la nation iranienne ».

Faisant référence aux rassemblement et au soulèvement du peuple lors des funérailles de ces martyrs à Tabriz, Qom, Téhéran, Shahr-Rey, Birjand, Machhad, Maragheh, Zanjan et Najafabad, Le Guide suprême a déclaré : « Ces magnifiques funérailles ont montré que la nation iranienne est vivante ».

L’Ayatollah Khamenei a évoqué la propagande et les propos des ennemis selon lesquelles le peuple s’était séparé de la République islamique et a ajouté : « Cet incident, a prouvé aux yeux du monde et dans la pratique, l’attachement et la fidélité de la nation iranienne envers le défunt Président et ceux qui incarnaient les idéaux de la Révolution. »

Il a qualifié feu M. Raïssi d’incarnation des idéaux de la Révolution et a souligné : « Dès le début, lorsque M. Raïssi a commencé sa campagne électorale, il s’est appuyé sur les slogans de la Révolution et sur les paroles de l’Imam, et le monde entier l’a connu comme "le Président de la Révolution" ».

Le Guide suprême de la Révolution islamique a ajouté : « Lorsque les gens soutiennent et honorent cet homme d’une telle manière, cela signifie soutenir les idéaux de la Révolution ».