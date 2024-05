Les Iraniens brillent dans le classement mondial du roller freestyle

Dans le dernier classement mondial de patinage annoncé par la Fédération mondiale, Reza Lasani a pris la première place mondiale dans la catégorie inline freestyle et Romina Salek a réussi à prendre la deuxième place dans la catégorie jeunes.

Dans ce classement, deux autres représentants de l'Iran, à savoir Amir Mohammad Sawari et Mohammad Amin Abbasian, ont également pris les sixième et neuvième positions. Dans la catégorie des jeunes, Sobhan Khosravani a été classé deuxième. Chez les femmes, Taraneh Ahmadi et Mojdeh Shabani occupent les sixième et septième positions.

Les Championnats du Monde Inline Freestyle 2023 qui se sont déroulés du 9 au 12 novembre dans la mégalopole chinoise de Shanghai ont vu des athlètes venus de 22 pays investir la patinoire du Luwan Sport Center pour s'affronter dans les disciplines du saut libre, du slalom de vitesse, du slalom classique, de la bataille, des paires et de la glisse, à la conquête des titres de champion du monde.