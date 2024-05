Message de l’Ayatollah Khamenei à l’occasion de l’inauguration du nouveau parlement iranien

Le Guide suprême de la Révolution islamique, dans un message prononcé à l'occasion de l'inauguration du 12ème Parlement iranien, a estimé que la formation d'un Majlis équilibré dépendait d'une interaction disciplinée et empathique avec les autres pouvoirs [exécutif et judiciaire] et d'un comportement collectif correct au sein du corps législatif et a souligné : « Le Majlis doit toujours être détendu et plein d'espoir, encourager les efforts et inviter l'empathie et la fraternité dans l'environnement public du pays. »