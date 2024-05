Le ministre des AE d'Oman rencontre Ali Bagheri à Téhéran

Le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Badr al-Busaidi, a rencontré et discuté avec le ministre des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, lundi (27 mai), à Téhéran.

Il s'agit de la première visite du ministre des Affaires étrangères d'Oman en Iran après le martyre du défunt ministre des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian.

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire avec les journalistes, ce lundi matin, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a fait part : « Le ministre des Affaires étrangères d'Oman vient ce lundi à Téhéran. »

« La visite du ministre des Affaires étrangères d'Oman à Téhéran s'inscrit dans le cadre de l'expression de ses condoléances et de sa sympathie au gouvernement et au peuple iranien » a ajouté le porte-parole de la diplomatie iranienne.

« Les relations entre l'Iran et Oman sont amicales et constructives, et la visite du ministre des Affaires étrangères d'Oman en Iran est considéré comme une occasion pour discuter des questions bilatérales » a-t-il indiqué.