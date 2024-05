Palestine : manœuvre diplomatique de la Belgique pour la reconnaissance de l'État palestinien

Alexander De Croo avait un entretien à Bruxelles avec son homologue palestinien, Mohammad Mustafa, en compagnie de la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib.



"Il y a beaucoup d'appréciation pour le rôle joué par la Belgique durant les mois précédents et le rôle que l'on veut continuer à jouer pour rassembler un groupe de pays européens plus large pour pouvoir utiliser la reconnaissance comme levier pour arrêter la violence", a annoncé le Premier ministre belge.

La Belgique n'a pas emboîté le pas la semaine passée à l'Espagne, l'Irlande et la Norvège qui ont annoncé leur décision de reconnaître l'État palestinien.

"La reconnaissance fera partie d'un processus, mais d'un processus avec beaucoup de pays, avec l'objectif d'appeler à la fin de la violence dans les prochains jours", a-t-il ajouté.

Selon La Libre, le Premier ministre palestinien a dit "apprécier" la position belge à l'égard du conflit israélo-palestinien. "Nous avons une longue relation avec la Belgique qui soutient depuis longtemps la cause palestinienne et nous apprécions sa position sur ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie", a souligné M. Mustafa.

Les deux hommes ont exprimé leur indignation après le bombardement par l'armée israélienne d'une zone occupée par des réfugiés à Rafah dans la Bande de Gaza. "Je condamne cette attaque sur une zone sécurisée où des gens se sont rendus en pensant être en sécurité", a dit le chef du gouvernement belge, qualifiant cet acte d'"inacceptable".

"On risque d'être confronté à une situation catastrophique", a averti Mme Lahbib.

Alors que commençait un Conseil affaires étrangères de l'UE, la cheffe de la diplomatie a plaidé pour la mise en place d'un fonds qui permettrait à l'Autorité palestinienne de "tenir".

Le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mustafa, se rendra à Bruxelles dimanche pour rencontrer les dirigeants européens, rapporte Euronews.

Le premier ministre palestinien s'est tenu samedi à Rome. L'Italie s'est engagée à verser des millions d'euros pour soutenir la Palestine, lors d'une rencontre entre Mohammad Mustafa et Giorgia Meloni.