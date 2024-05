Message de condoléances à Sayed Hassan Nasrallah suite au décès de sa chère mère

Dans un message, l'Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, a exprimé ses condoléances à l'occasion du décès de la mère d Sayed Hassan Nasrallah. Le texte du message du Guide suprême de la Révolution islamique est le suivant :

Au nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Au grand moudjahid, M. Hudjat-ul-Islam Hadj Sayed Hassan Nasrallah, Leader de la Résistance libanaise (qua Dieu fasse perdurer son existence bénie)

Salam Aleykom

Je vous présente mes sincères condoléances pour le décès de votre chère mère. Quant à l’honneur de la défunte, il suffit de prendre en compte que le brave Sayed de la Résistance a été élevé dans son giron pur. Que la satisfaction et la miséricorde de Dieu l’accompagnent, et que les salutations et les bénédictions de Dieu soient sur vous et vos compagnons combattants du grand Front de la Résistance.

Sayed Ali Khamenei

27 mai 2024 »