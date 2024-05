La première réaction de l’armée égyptienne face au conflit frontalier avec l’armée sioniste

L'armée égyptienne annonce le décès d'un de ses soldats lors d'une fusillade avec l'armée d'occupation israélienne dans la zone frontalière de Rafah, et confirme que les autorités spécialisées ont ouvert une enquête sur l'incident.

Le porte-parole de l'armée égyptienne a déclaré que les forces armées menaient une enquête, par l'intermédiaire des autorités spécialisées, sur l'incident de tir dans la zone frontalière de Rafah, qui a conduit au martyre d'un des éléments chargés de la sécuriser.

Plus tôt dans la journée, la chaîne 13 a rapporté a fait état d'un incident « très exceptionnel » entre l'armée israélienne et l'armée égyptienne à la frontière dans la zone du point de passage de Rafah, ajoutant que « l'incident survient au plus fort de la tension avec l'Égypte et pourrait avoir d'importantes conséquences politiques ».

Pour sa part, la chaîne 14 a déclaré a déclaré que les soldats égyptiens ont ouvert le feu de leur propre chef sur les soldats israéliens à l'intérieur du point de passage de Rafah.

Les médias israéliens ont rapporté que les forces de l'IDF ont riposté et que deux soldats égyptiens sont tombés en martyrs lors de l'affrontement.