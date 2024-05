Ali Bagheri rencontre l'ancien Premier ministre irakien à Téhéran

Dans un message publié sur son compte X, le ministre des Affaires étrangères par intérim de la République islamique d'Iran, Ali Bagheri a annoncé sa rencontre avec l'ancien Premier ministre irakien, Adel Abdel-Mahdi, lundi soir (27 mai), à Téhéran.

« J'ai eu une rencontre chaleureuse et amicale avec M. Adel Abdel-Mahdi, l'ancien Premier ministre irakien qui s'est rendu à Téhéran pour commémorer le martyr du président Ebrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian, et leurs compagnons. »

« Nous avons discuté d'un large éventail de questions internationales et régionales, notamment les crimes et le génocide du régime sioniste en Palestine et les responsabilités morales et humanitaires des gouvernements islamiques à cet égard » a-t-il indiqué.