La politique de renforcement et d'approfondissement des relations de l’Iran avec les pays voisins se poursuit (Bagheri)

Le chef de la diplomatie iranienne par intérim, Ali Bagheri a écrit sur son compte X à propos de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères d'Oman : « J'ai rencontré et discuté avec le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Badr al-Busaidi, qui s'est rendu à Téhéran pour exprimer ses condoléances à l'occasion du martyre du président Raïssi et du ministre des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian et leurs compagnons. »

« La politique de renforcement et d'approfondissement des relations de l’Iran avec les pays voisins se poursuivra » a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim.