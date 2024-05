Tunisie : Mnifestation contre les crimes israéliens à Rafah

Les Tunisiens en colère contre les crimes du régime sioniste ont hissé le drapeau palestinien, faisant part de leur soutien. Ils ont scandé des slogans contre Israël et en faveur de la résistance palestinienne.

Les manifestants ont également scandé des slogans hostiles à la France et aux États-Unis, ils ont aussi vivement critiqué le mutisme des dirigeants arabes.



Selon le site Business news, une série de manifestations aura lieu à travers tout le territoire tunisien, notamment à Sfax, Mahdia, Sousse, Nabeul, Gabès, Zarzis, Jendouba, Le Kef, Bizerte.

Des centaines de manifestations se sont réunis, lundi après-midi, en face du théâtre municipal sur l'avenue Habib Bourguiba, principale avenue de la capitale Tunis, en guise de solidarité avec le peuple palestinien de la Bande de Gaza, après l'attaque lancée, hier, contre un camp de personnes déplacées à l'ouest de la ville de Rafah, dans le sud de l'enclave assiégée, selon l’Agence de presse turque Anadolu.

Femmes et hommes, jeunes et personnes âgées, ont tous répondu présents, à la suite d'un appel à protester lancé la veille, sur les réseaux sociaux, afin de dénoncer la guerre israélienne en cours contre la Bande de Gaza, qui est assiégée depuis 18 ans.

Des slogans tels que "Non aux intérêts sionistes sur les terres tunisiennes", "Solidaires avec Gaza" et "Laissez-nous combattre aux côtés des Gazaouis", ont été scandés, tandis que des drapeaux palestiniens ont été brandis.

Les manifestants ont également levé des pancartes sur lesquelles on pouvait entre autres, lire: "All eyes on Rafah", "Décolonisation", "Biden est un criminel de guerre", "Resist-Boycott", ainsi que des photos du président des Etats-Unis dessiné avec des cornes de diable et des images d'un camp de déplacés en feu avec le texte suivant: "Rafah Holocaust".