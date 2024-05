Canada : Manifestation à Sherbrooke pour dénoncer le «massacre» à Rafah

Pour dénoncer une frappe aérienne israélienne survenue dimanche à Rafah, les Québécois se sont rassemblés lundi, rapporte la Radio Canada.

Le groupe Solidarité Sherbrooke-Palestine et des participants du campement propalestinien de l'Université de Sherbrooke (UdeS) étaient notamment présents.

Cette manifestation a été organisée à la dernière minute pour demander des actions concrètes, a souligné l’un des co-porte-paroles du campement de l’UdeS, Manu Roche-Pilotto

Avec l’intensification de l’attaque à Rafah, on voit que la situation devient vraiment critique en Palestine, donc on demande une action concrète et rapide du gouvernement de Justin Trudeau, qui reste silencieux, a-t-il lancé avant la manifestation.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a quant à elle affirmé lundi qu’Ottawa est horrifié par les frappes de dimanche.

Ministre des Affaires étrangères du Canada sur X : Nous sommes horrifiés par les frappes qui ont tué des civils palestiniens à Rafah. Ce niveau de souffrance humaine doit cesser. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat.