Elections européennes : la liste Free Palestine officiellement candidate en France

La liste « Free Palestine » est officiellement candidate aux élections européennes de juin prochain. Nagib Azergui, leader de l’Union des démocrates musulmans de France (UDMF) et déjà candidat lors du scrutin de 2019, a déposé sa liste ce vendredi 18 mai parmi 37 candidatures françaises, rapporte JDD.

Elle exige de nombreuses sanctions contre Israël

Il a indiqué que l’objectif était « de faire entendre la voix du peuple palestinien » et de « lutter contre la contamination des idées d'extrême droite visant les citoyens de confession musulmane ».

La coalition "Free Palestine Party" réunit des partis espagnol (Partido Andalusi), allemand (BIG Partei), belge (porté par Fouad Ahidar), néerlandais (Nida) et suédois (Partiet Nyans).

La liste « Free Palestine » entend faire retirer le Hamas, le Djihad islamique et le Front populaire de la libération de la Palestine de la liste des organisations reconnues comme terroristes par l’Union européenne. De la même façon, l'UDMF demande sur son site un « changement radical de la diplomatie française et européenne » avec la mise en place de sanctions vis-à-vis d'Israël (interdiction de ventes d'armes, embargo commercial, exclusion de toute compétition internationale et interdiction pour les citoyens des pays de l’Union européenne de s’engager dans l’armée israélienne).



De la même façon, le logo de la liste représentant le territoire palestinien sur l’entièreté du territoire aujourd’hui occupé par le régime sioniste. Comme le slogan « from the river to the sea », qui exige la création d’un État unique s’étendant de la mer Méditerranée à la rivière du Jourdain souvent mis en avant par Rima Hassan, cela symbolise l’effacement d’Israël. ».