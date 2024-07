Téhéran- IRNA- L'Imam Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, a glissé son bulletin de vote dans les urnes ce matin à 8 heures (5 juillet 2024), au début du second tour de la 14e élection présidentielle et a déclaré : « Si Dieu le veut, notre cher peuple votera et choisira le meilleur candidat à l’élection présidentielle. »