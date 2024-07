La base du CGRI de Hamzeh Seyed al-Shohada, a déclaré dans un communiqué publié mardi, qu'une équipe de terroristes armés tentait de s'infiltrer dans le pays par les frontières nord-ouest du pays.

En plus, le CGRI a averti les ennemis et les terroristes soutenus par l'étranger que ses forces écraseraient la moindre tentative des terroristes contre la sécurité et l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran.