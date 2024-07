Israël – Liban : Un officier israélien tué par des roquettes du Hezbollah

Selon un rapport d'IRNA, l'armée du régime d'occupation a reconnu que le commandant adjoint d'une compagnie avait été tué lors des combats sur le front nord à cause de l'explosion de roquettes tirées depuis le sud du Liban.

Le porte-parole de l'armée du régime d'occupation a déclaré : « Cet officier de haut rang était le commandant adjoint d'une compagnie de l'unité 8679 de l'armée israélienne. »

Le Hezbollah a ainsi riposté à l'assassinat de Mohammad Nimah Nasser en ciblant des positions militaires israéliennes avec plus de 200 roquettes et drones , et a promis de lancer d'autres attaques en représailles.

Le haut commandant du Hezbollah, Mohammad Nimah Nasser, également connu sous le nom de Hajj Abu Nimah, a été assassiné lors d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé une voiture dans laquelle il conduisait dans la région de Hosh, à Tyr, dans le sud du Liban, le mercredi 3 juillet.

Le commandant de haut rang était le chef de l' unité Aziz, opérant dans la région de la vallée du Liban, considérée comme l'une des deux unités les plus importantes en charge de la bande frontalière avec les zones occupées par Israël.

Selon Almanar, dans le cadre de la réponse à l’assassinat du commandant Nasser dans la région d’Al-Hush, dans la ville méridionale de Tyr, les forces de la Résistance islamique du Liban ont bombardé le quartier général de la 210e division du Golan dans la caserne Nafah et le quartier général de la défense aérienne et antimissile à la caserne Kilaa avec 100 Katyusha.

Le Hezbollah a également bombardé le quartier général du bataillon des forces terrestres dans la caserne Kila, ainsi que le quartier général de la 769e brigade dans la caserne Kiryat Shmona avec des missiles Falaq, en plus de cibler la caserne Zarait avec des missiles Falaq et Burkan »