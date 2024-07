Iran : la production de pétrole a atteint 3,6 millions de bpj

Le ministre iranien du Pétrole, Javad Owji a déclaré aux journalistes, ce mercredi (10 juillet) : « Au cours des trois dernières années, la production pétrolière est passée de 2 200 000 barils par jour à 3 600 000 barils par jour. »

« En outre, les réserves d'hydrocarbures liquides s'élèvent à plus de 153 milliards de barils, et dans la mesure où la production pétrolière peut être augmentée et la capacité de raffinage améliorée, de bons revenus en devises seront obtenus » a-t-il ajouté.