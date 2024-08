Le nouveau président iranien pour l’expansion d’une coopération tous azimuts avec le Venezuela

Tout en annonçant la volonté de la République islamique d'Iran de développer une coopération globale, y compris la promotion des échanges et des coopérations économiques et commerciaux avec le Venezuela, ainsi que l'exportation de services techniques et d'ingénierie vers ce pays, Massoud Pezeshkian a souligné l'importance de la mise en œuvre complète et rapide de tous les accords conclus entre les deux pays.

Pour sa part le président vénézuélien Nicolas Maduro, tout en remerciant les vœux « encourageants » de Massoud Pezeshkian, a souligné l'intérêt et la volonté de son pays de développer autant que possible la coopération avec la République islamique d'Iran avant de déclarer : « Les progrès dans la coopération sont une voie pour réaliser le progrès et la prospérité pour tous. »

Le président vénézuélien a également qualifié les troubles déclenchés dans son pays après les élections présidentielles de « complot sioniste » ourdi avec la coopération des États-Unis et de certains pays occidentaux dans le but de détruire les pays indépendants.

« Nous résisterons une fois de plus contre de telles conspirations, nous le ferons et nous gagnerons certainement », a-t-il insisté à l’adresse de son homologue iranien.