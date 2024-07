Le nouveau gouvernement souhaite ouvrir de nouveaux horizons et développer les liens d'amitié (Pezeshkian)

Répondant aux appels téléphoniques ou aux messages écrits de dirigeants et de responsables de plus de 40 pays, le président élu Pezeshkian a souligné que l'approche principale de la politique étrangère du nouveau gouvernement serait d'ouvrir de nouveaux horizons et d'étendre globalement les relations amicales avec d'autres gouvernements sur la base du dialogue, de la coopération, de l'égalité et du respect mutuel.

Il a ajouté que son gouvernement accorderait une attention particulière à l'approfondissement des relations globales avec les gouvernements voisins, régionaux et autres dans la mesure du possible.

À ce jour, M. Pezeshkian a répondu à des appels téléphoniques ou à des messages écrits de dirigeants et de fonctionnaires de pays tels que : Russie, Chine, émir du Koweït, Émirats arabes unis (président et premier ministre), Irak (président et premier ministre), roi de Bahreïn, Bangladesh (président et premier ministre), Pakistan (président et premier ministre), Jordanie, Égypte, Syrie, Algérie, Mauritanie, Azerbaïdjan, Arménie, Turkménistan, Kirghizstan, Ouzbékistan. Tadjikistan, Biélorussie, Géorgie, Cuba, Bolivie, Venezuela, Nicaragua, Éthiopie, Afrique du Sud, Seychelles, Inde, Maldives, Turquie, Serbie, Croatie, Japon, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Corée du Sud et Corée du Nord.