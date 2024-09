Médias israéliens : 750 000 Israéliens ont manifesté contre Netanyahou

Des manifestations massives ont commencé à Tel Aviv et à Haïfa, exigeant la conclusion d’un accord d’échange de prisonniers et le départ de Netanyahu, comprenant des barrages routiers et des affrontements avec la police, a rapporté la chaîne Al-Manar.

Les médias israéliens ont rapporté que « plus d’un demi-million de manifestants sont descendus dans les rues des villes pour exiger la conclusion d’un accord d’échange de prisonniers avec le Hamas et le départ de Netanyahu, tandis que la Douzième chaîne a affirmé que « la manifestation actuelle exigeant un accord maintenant est la plus importante depuis le début de la guerre et peut-être depuis deux ans ».

La commission des familles pour le retour des prisonniers israéliens de la bande de Gaza a affirmé « qu’un demi-million de manifestants sont descendus dans les rues de Tel-Aviv et 250 000 dans le reste des villes ».

De même, des centaines de milliers de colons ont manifesté massivement samedi soir, à Tel-Aviv, devant le siège du ministère de l’Armée, pour exiger un accord d’échange immédiat.

De son côté, la mère d’un des prisonniers israéliens à Gaza a affirmé – dans un message vidéo – que « le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahu, a décidé d’abandonner les prisonniers et d’enterrer son fils dans les tunnels », selon ses termes.

De même, les affrontements ont repris entre la police d’occupation et les manifestants, exigeant un accord d’échange de prisonniers, après avoir tenté de bloquer la route Ayalon à Tel Aviv. La police israélienne a attaqué les manifestants, arrêtant un colon lors d’une manifestation dans la ville occupée de Haïfa.

Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont diffusé une nouvelle vidéo concernant les prisonniers, adressant un message au Premier ministre du gouvernement, Benjamin Netanyahu, déclarant : « Le prochain message est : libérer les prisonniers par un accord ou les tuer par un bombardement ! »

Le clip vidéo diffusé par Al-Qassam comprenait des images de prisonniers israéliens tués dans la bande de Gaza à la suite des bombardements israéliens continus sur la bande pour le 337e jour consécutif.

Al-Qassam a conclu le clip avec les termes suivants : « L’affaire est entre les mains de Netanyahu », indiquant que « la vie des prisonniers israéliens à Gaza est entre ses mains et non entre celles de la résistance palestinienne ».

Hier, les familles des prisonniers israéliens dans la bande de Gaza ont déposé 27 cercueils sur la place Habima, une place publique majeure de Tel Aviv, en référence au nombre de prisonniers qui ont été tués jusqu’à présent dans la bande de Gaza.