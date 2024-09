Les pratiquants iraniens de wushu ont remporté quatre médailles, dont deux d'or et deux d'argent, lors de la dernière journée des 10e Championnats asiatiques de wushu à Macao, en Chine.

Yasaman Bagherzadeh, dans la catégorie des -70 kg, et Shahrbanoo Mansourian, dans la catégorie des -75 kg, ont remporté l'or. Soheila Mansourian et Sedigheh Daryaei ont remporté l'argent dans les catégories de poids -65 et -60 kg, respectivement.