Cheikh Naim Qassem : Nous vaincrons comme en 2006

Dans son premier discours après le martyre du secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah, le vice-secrétaire général cheikh Naim Qassem a prononcé un discours retransmis par la chaine al-Manar dans lequel il a livré un grand hommage à « un grand homme libre » qui était « l’amoureux des peuples et des amoureux de la liberté et de la Palestine », a rapporté la chaîne Al-Manar.

Cheikh Qassem a démenti les informations israéliennes selon lesquelles il était en réunion avec une vingtaine de membres, a indiqué que son successeur sera désigné le moment convenu, et assuré que la résistance poursuivra sa voie et les plans alternatifs qu’il a établis pour cette guerre qui besoin de patience.

((Nous avons perdu un frère un bien-aimé et le leader, Son Éminence le Secrétaire général, Sayed Hassan Nasrallah, que Dieu l’agrée.

Ce grand homme est resté dans le domaine du jihad, de la da‘wa, et de la mobilisation jusqu’au moment de son martyre

Il était profondément attaché à l’Islam, amoureux du prophète Mohamad et de sa sainte famille, porteur de la voie de l’Imam Khomeini et adepte de la voie de l’Imam Khamenei.

Il est un leader du mouvement des Moudjahidines Libres dont la priorité absolue est la Palestine et al-Qods dans le cadre de l’unité islamique.

Il était l’amoureux des peuples, des amoureux de la liberté et de la Palestine, et de tous ceux qui espèrent libérer la Palestine et briser l’abomination des Américains.

Que Dieu te couvre de Sa Miséricorde, toi le père d’un martyr, le père de tous les martyrs, toi qui as été le grand homme libre, pendant ta vie et dans ton trépas.

Aux Moudjahidines, sachez que Son Éminence restera avec nous pour toujours.

Nous présentons aussi nos condoléances et nos félicitations pour les frères moudjahidines qui étaient en sa compagnie, pendant la réunion. Il y avait avec lui le martyr commandant jihadique Ali Karaki, ainsi que le général Abbas Nilofrouchan qui est l’un des frères des gardiens de la révolution qui suit la situation au Liban.

Contrairement à ce qu’a déclaré l’ennemi israélien, il n’y avait pas de réunion de 20 dirigeants en compagnie de de Son Eminence le Sayed.

Il y a eu avec lui aussi le chef de son service de sécurité Ibrahim Jezzini, son conseiller le commandant Samir Toufiq Dib.

Nous présentons nos condoléances et nos félicitations aussi pour le martyre de cheikh Nabil Qaouq qui a succombé le lendemain.

« Israël » commet des massacres dans toutes les régions du Liban, et les USA le soutient de toutes ses capacités et dans tous ses massacres.

Si « Israël » croit que sa main ouverte sur la scène internationale et sa détermination à recourir à la brutalité et à l’agression atteindront ses objectifs, alors c’est illusoire.

Avec les jours et la douleur, nous continuerons et nous sommes des gens de foi et de confiance dans la promesse de victoire de Dieu.

Ce mouvement que Son Eminence le Secrétaire général a parrainé, accompagné et supervisé les dirigeants se poursuivra. Le Hezbollah poursuivra ses objectifs et son jihad.

Le système de commandement et de contrôle ainsi que les Moudjahidines donneront suite à ce que vous avez supervisé, Secrétaire, avec la même précision et en suivant les étapes que tu as tracées.

Nous reprendrons les plans alternatifs que tu as élaborés pour les individus et les leaders alternatifs. Tout le monde restera présent sur le terrain.

Malgré la perte d’un certain nombre de dirigeants, les attaques contre les civils et les grands sacrifices, nous ne bougerons pas d’un iota de nos positions.

La Résistance islamique continuera d’affronter l’ennemi israélien, en soutenant Gaza et la Palestine, et en défendant le Liban et son peuple.

Regardez ce qui s’est passé après l’assassinat de Son Eminence. Les opérations de la Résistance se sont poursuivies au même rythme et se sont intensifiées.

Maale Adumim a été frappé, elle se trouve à 150 km de la frontière libanaise

Haïfa a été attaquée et l’ennemi a admis qu’un million de personnes étaient entrées dans les abris à cause d’un seul missile et ainsi de suite.

Je tiens à vous informer que ce que nous faisons est le minimum dans le cadre du plan de suivi de la bataille.

Nous savons que la bataille risque d’être longue et que les options s’offrent à nous. Nous ferons face à toutes les éventualités.

Nous sommes prêts si les Israéliens décident de lancer une offensive terrestre. Les forces de résistance sont prêtes à l’engagement terrestre

Nous nous sommes préparés en comptant sur Dieu, nous sommes convaincus que l’ennemi n’atteindra pas ses objectifs et que nous en sortirons victorieux.

A nos gens et nos bien-aimés, l’affliction est certes grande, les sacrifices sont grands et l’ennemi s’efforce de saper la capacité militaire de la résistance et d’attaquer les civils.

Nous faisons tout ce que nous pouvons et pallions à l’assassinat de cadres avec des ressources alternatives

« Israël » n’a pas été en mesure d’atteindre notre capacité militaire, et ce que disent ses médias est un rêve qu’ils n’ont pas réalisé et ne réaliseront jamais.

Notre capacité est forte et grande, et il devient fou à cause de son incapacité à atteindre ces objectifs. Nous sommes entièrement préparés, grâce à Dieu le Tout-Puissant, et nous continuons.

Ce grand peuple qui a accompli des missions difficiles ne sera pas ébranlé maintenant, et nous avons confiance en vous, vous le peuple des sacrifices et de l’abnégation.

Nous suivons désormais la direction et gérons la confrontation selon la structure du parti, et nous avons réalisé le travail nécessaire pour remplacer le problème survenu par des alternatives.

Nous choisirons un secrétaire général pour le Hezbollah dès que possible, selon le mécanisme de sélection établi par le parti.

Nous pourvoirons régulièrement les postes de direction et les postes, et soyez assurés que les choix seront faciles.

Si quelqu’un attend de voir ce qui se passe, je vous dirai que ce qui se passe fait l’objet d’un suivi normal et naturel.

Je remercie les Libanais qui ont fait preuve d’une unité nationale honorable face aux crimes d’Israël et des USA.

L’unité dont ont fait preuve toutes les communautés, familles et dans toutes les régions est la fierté du Liban

Je remercie le gouvernement libanais, les forces politiques, les municipalités et tous ceux qui ont œuvré pour défendre la vérité.

Nous sommes dans le même bateau, mais rassurez-vous, si Dieu le veut, la victoire sera notre alliée. Nous avons préparé tout ce que nous avons, mais nous avons encore besoin de patience.