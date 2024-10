Iran : un réseau terroriste basé au Sistan-Baloutchistan a été démantelé

Suite aux actes terroristes de ces derniers jours au Sistan-Baloutchistan, menées par des éléments du groupe terroriste « Jaish al-Adl » (mieux connu en Iran sous le nom de Jaish al-Dhulm) , et soutenues par les services de renseignement étrangers, et qui ont conduit au martyre de plusieurs citoyens sunnites baloutches et de plusieurs les gardes de sécurité de la province, les agences de sécurité et de renseignement de la province ont porté un coup dur aux auteurs de ces incidents.