Iran : "les pays musulmans peuvent reconstruire Gaza et redonner la vie à sa population", (Pezeshkian)

Ce samedi dans l'après-midi le président iranien, Massoud Pezeshkian a reçu les membres du Conseil de direction du mouvement de la Résistance islamique de la Palestine (Hamas), avant de rendre hommage à tous les martyrs du front de la Résistance. Il a présenté ses félicitations au peuple résilient et opprimé de Gaza pour ses victoires et ses précieuses réalisations face au régime sioniste.

"Vos grandes réalisations, ainsi que celles du peuple opprimé de Gaza, dans l’échec des objectifs de l’ennemi sioniste, malgré le lourd tribut des nombreux martyrs sacrifiés pour la liberté de votre terre, sont admirables. Nous félicitons tous les combattants et l’ensemble du peuple de Gaza pour cette victoire", s'est-il félicité.

Il a ensuite insisté sur la nécessité de former une coalition internationale, notamment avec la participation des pays musulmans, pour soutenir Gaza et la reconstruire de cette région.

"Les pays musulmans, en unissant leurs forces, seront certainement capables de reconstruire Gaza et de redonner vie à la population musulmane de cette région", a-t-il assuré.

Soutien inébranlable de l’Iran à la Résistance

Pezeshkian a également réaffirmé le soutien indéfectible de la République islamique d’Iran à la Résistance et au peuple opprimé de Gaza.

"Nous avons la certitude de la victoire finale de la Résistance, car Dieu Tout-Puissant l’a promise et garantie dans le saint Coran", a-t-il indiqué.

Lors de cette rencontre, l’un des membres du Conseil de direction du Hamas a exprimé sa gratitude envers la République islamique d’Iran et toutes les groupes de la résistance pour leur soutien à la cause palestinienne face à l’ennemi sioniste avant de poursuivre :"Nous sommes heureux que cette rencontre coïncide avec l’anniversaire de la victoire de la Révolution islamique et celle de notre peuple à Gaza. Grâce à ce soutien et à cette solidarité, la Résistance palestinienne se prépare à faire de cette victoire une étape décisive dans la lutte finale pour la libération de la Palestine", a-t-il dit.

Hommage aux martyrs de Gaza et aux leaders de la Résistance

Le dirigeant du Hamas a rendu hommage aux plus de 60 000 martyrs de Gaza, ainsi qu’aux grandes figures et commandants de la Résistance, notamment le martyr Seyyed Hassan Nasrallah, le martyr Haniyeh, le martyr Sinwar, le martyr Arouri et le martyr Safieddine.

"Bien que le bruit des bombes, des missiles et des obus se soit aujourd’hui tu à Gaza, nous n’oublions pas l’ampleur de la guerre menée pour nous anéantir à Gaza et dans la région, ni les lourdes défaites infligées à l’ennemi par les groupes de résistance à Gaza, au Liban, en Irak et au Yémen. Toutes ces réalisations resteront gravées dans l’Histoire", a-t-il réjoui.

Il a ensuite affirmé que ce n’est ni les armes ni les munitions qui ont permis à la Résistance de vaincre le régime sioniste, mais bien la foi véritable en Dieu et la détermination inébranlable à libérer la Palestine.

" Le peuple de Gaza est à l'avant-garde de la Résistance, et cette victoire porte son nom, car c’est sa persévérance qui a rendu possible la ténacité des groupes de résistance. Nous avons foi en la promesse divine et sommes convaincus qu’avec son aide, nous parviendrons à atteindre notre objectif final", s'est-il félicité.

Il a rejeté les récentes allégations des États-Unis et du régime sioniste sur l’avenir de Gaza, les qualifiant de "dénuées de toute valeur.

"L'avenir de Gaza appartient à son peuple, et sa gestion sera assurée par une coopération nationale commune entre les Palestiniens", a-t-il réitéré.