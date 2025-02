Pezeshkian : l'Iran souhaite la paix et la fin de toutes les guerres

Lors d'une réunion mercredi avec Mathias Otterstedt, nouvel ambassadeur suédois en poste à Téhéran, le président iranien, Massoud Pezeshkian a fait allusion aux relations diplomatiques irano-suédoises de longue date avant de poursuivre :

« J’espère qu’au cours de votre mission, les relations bilatérales se renforceront sur tous les plans ».

Il a souligné la politique de principe de l’Iran en matière de rejet de la guerre et de promotion de la paix, avant d'affirmer:

« La République islamique d’Iran souhaite établir la paix et mettre fin à toutes les guerres, et nous croyons que les problèmes peuvent être résolus par la négociation et le dialogue, en évitant la violence », a-t-il entériné.

L’Iran insiste sur la paix et la fin de toutes les guerres

Sur le même volet, le président iranien a reçu Vitezslav Grepl, nouvel ambassadeur de la République tchèque en poste à Téhéran.

« Les relations bilatérales entre les pays peuvent contribuer à résoudre de nombreux différends et tensions. Elles peuvent également créer un monde meilleur, où les êtres humains vivent en harmonie », a-t-il précisé.

Les ambassadeurs suédois et tchèque, qui ont rencontré séparément, le président iranien, ont réaffirmé l’importance des relations avec la République islamique d’Iran et souligné la volonté de leurs pays d’élargir la coopération et les échanges économiques avec l’Iran.

À la fin de sa rencontre, l’ambassadeur de République tchèque a offert au président iranien une œuvre d’art en marqueterie sur bois, représentant une rencontre historique entre des envoyés de Shah Abbas Ier de la dynastie safavide et des responsables tchèques, datant d’il y a 400 ans.