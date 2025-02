" La stratégie du gouvernement est de faire entendre une seule voix de l'Iran ", a écrit Fatemeh Mohajerani ce samedi 8 février dans un message publié sur le réseau social X.

" Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cohésion et d'entente pour surmonter les défis. Les négociations avec les pays européens se poursuivront, et tout le monde sait que l'Iran n'acceptera en aucun cas des discussions déloyales", a-t-elle réitéré.